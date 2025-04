Il Mattino - Conte non molla Garnacho, c'è già l'intesa con Paixao: i possibili colpi estivi

Secondo Il Mattino di oggi, il budget che è sul tavolo del tecnico-manager Conte sarà da 170-200 milioni. Il modo migliore anche per non ascoltare il canto delle sirene che arrivano da Torino e Milano: nessuno ha la capacità di spesa del Napoli nel prossimo mercato. Per affrontare la sfida della Champions e del campionato, il tecnico leccese ne vorrebbe 22-23.

Conte non molla Garnacho: lo considera un crack, un piccolo gioiello. Il Manchester United lo cede per meno di 45 milioni, l’offerta che De Laurentiis considera quella giusta? Vedremo a giugno. Ma intanto lo scouting azzurro segue con costanza le gare del Feyenoord: c’è già un’intesa con Igor Paixao, l’esterno brasiliano per il quale il club olandese chiede 25 milioni. La coppia esterna di brasiliani è una discreta tentazione. Manna ha già bussato alla porta dell’Udinese per Solet e proprio con il Bologna per Beukema.

Ieri, però, assente al Dall’Ara De Laurentiis, nessuna occasione per parlare di affari. Per il centrocampo nuovamente nei radar Gabri Veiga dell’Al-Ahli e Sudakov dello Shakhtar. In attacco, c’è sempre il centravanti Lucca dell’Udinese. Con il Torino c’è una chiacchierata iniziata già a gennaio per il centrocampista Ricci anche se Cairo lo valuta circa 30 milioni di euro. Poi occhi puntati, al solito, sui gioielli dell’Atalanta: nonostante il rendimento lunatico piace molto Lookman ma Percassi vuole almeno 60 milioni.