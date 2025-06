Il Napoli guarda al futuro: idea Perlingieri, il 2005 può arrivare e poi partire in prestito

Il Napoli guarda al futuro e si muove sul mercato per assicurarsi giovani talenti in prospettiva. Tra i profili attenzionati dal club azzurro, stando a quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, c'è quello di Mario Perlingieri, attaccante di proprietà del Benevento.

Il classe 2005, già autore di una doppietta in Serie B lo scorso gennaio e di 4 gol in totale, è considerato un investimento per il futuro. L'idea della dirigenza partenopea sarebbe quella di acquisire il suo cartellino per poi girarlo immediatamente in prestito, permettendogli di accumulare esperienza e minuti preziosi in un contesto che possa garantirgli una crescita costante, prima di un eventuale inserimento nella rosa del Napoli.