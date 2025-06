Cheddira rientra a Napoli, ma solo di passaggio: trattativa avviata con un club di B

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Monza sta intensificando i contatti per portare in Brianza Walid Cheddira, rientrato al Napoli dopo il prestito annuale all’Espanyol.

L’attaccante marocchino, classe 1998, si è fatto conoscere al grande pubblico grazie all’ottima stagione disputata con il Bari e alla partecipazione con la nazionale del Marocco al Mondiale del 2022 in Qatar. Il giocatore è considerato uno dei profili più interessanti per rinforzare il reparto offensivo biancorosso e figura tra gli obiettivi principali della dirigenza per la prossima stagione.