Musah-Napoli, non è finita! Affare congelato: smentite trattative con la Premier

vedi letture

Il Milan è al lavoro per sfoltire la rosa in vista della prossima stagione, e tra i giocatori destinati a partire c’è anche Yunus Musah. Il centrocampista statunitense, classe 2002, non rientra nei piani tecnici di Massimiliano Allegri. Musah era stato molto vicino al trasferimento al Napoli, ma la trattativa si era bloccata per la mancata intesa economica tra le due società.

Secondo quanto riferito dal giornalista ed esperto di mercato Matteo Moretto su YouTube, l’affare non è sfumato del tutto, ma risulta attualmente congelato. Nel frattempo, il nome di Musah è stato accostato anche a due club di Premier League: Nottingham Forest e Wolverhampton. Tuttavia, al momento non si registrano trattative avviate né contatti concreti. Sarebbero stati gli agenti del giocatore a proporlo ai due club inglesi, ma senza sviluppi significativi.