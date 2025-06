Si avvicina Borrelli! Affare a parametro zero: la strategia del Napoli

In attesa del grande colpo in attacco, il Napoli guarda all'intero panorama italiano e anche alle possibili occasioni low-cost. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club azzurro ha avviato i contatti per Gennaro Borrelli, centravanti classe 2000 reduce da una stagione positiva in Serie B con la maglia del Brescia.

L’attaccante si libererà a parametro zero e potrebbe essere tesserato già nei prossimi giorni. L’idea del Napoli è di prenderlo subito, per poi valutarne l’eventuale impiego in ritiro: sarà Antonio Conte a decidere se trattenerlo in rosa o mandarlo in prestito, come appare più probabile. Nell’ultima stagione Borrelli ha collezionato 34 presenze, di cui 28 da titolare, mettendo a segno 6 gol e servendo un assist.