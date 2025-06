Ndoye-Napoli, nuovi contatti: si avvicina l’intesa sull’ingaggio, poi l’assalto al Bologna

Il Napoli accelera sul mercato per consegnare ad Antonio Conte una rosa il più possibile definita prima del ritiro di Dimaro, previsto per il 17 luglio. Dopo gli arrivi di De Bruyne e Marianucci, gli azzurri hanno chiuso per Noa Lang: 25 milioni più cinque di bonus l’offerta che ha convinto il PSV Eindhoven. Decisiva - evidentemente - anche la volontà del giocatore, che firmerà un contratto quinquennale. Il Napoli intende però mettere a disposizione di Conte anche un altro esterno offensivo e continua a monitorare diverse piste, riferisce Sky Sport.

Sullo sfondo resta sempre Federico Chiesa, che ha manifestato la volontà di tornare protagonista in Serie A. Tuttavia, al momento, il nome in cima alla lista è quello di Dan Ndoye. Nelle ultime ore ci sono stati nuovi contatti tra il Napoli e l’entourage dello svizzero, con un’intesa ormai vicina per un contratto da circa 4 milioni di euro a stagione. Una volta definito l’accordo con il giocatore, il club partenopeo tornerà a bussare alla porta del Bologna, che continua a chiedere circa 45 milioni di euro per lasciarlo partire.