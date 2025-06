Napoli su Chalobah del Chelsea, Maresca: “Con il mercato aperto può succedere di tutto"

Il Napoli è a caccia di un rinforzo in difesa. Il primo obiettivo per la retroguardia è Sam Beukema del Bologna, ma sul taccuino del ds Giovanni Manna resta anche Trevoh Chalobah del Chelsea.

Enzo Maresca, tecnico dei Blues, ha parlato del futuro del difensore, non chiudendo le porte ad una sua cessione: "Tutti i giocatori che sono qui con noi, non vorrei perderli. Ma, come abbiamo detto più volte, quando il mercato è aperto, purtroppo può succedere di tutto. Si può comprare un giocatore o venderlo. Trevoh è tornato con noi a gennaio, se abbiamo conquistato il posto in Champions League tra le prime quattro, è anche grazie a lui. Ci ha aiutati molto".