L’Inter ha deciso, Pio Esposito non si muove: ‘no’ anche ad un tentativo del Napoli

vedi letture

Francesco Pio Esposito resterà all’Inter. Dopo le buone prestazioni al Mondiale per Club, il club nerazzurro ha scelto di puntare sul classe 2005, protagonista con un assist contro l’Urawa e un gol da centravanti puro contro il River Plate. Un segnale chiaro della fiducia riposta nel giovane attaccante, reduce da un’ottima stagione con lo Spezia in Serie B e legato all’Inter da un contratto fino al 2030.

Nonostante le tantissime proposte, l’Inter ha sempre resistito. Come riporta su YouTube il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira, il club nerazzurro ha detto no ad otto società di Serie A che l’hanno chiesto in prestito. No anche a Napoli e Fiorentina che l’avrebbero eventualmente acquistato e pure a qualche club straniero. L’Inter se lo tiene stretto e ci punta per il prossimo anno.