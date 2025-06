Ultim'ora Il Napoli guarda al futuro, Sky: contatti per il giovane portiere Ferrante

Non solo grandi colpi di mercato, il Napoli guarda al futuro e punta sul giovane Mathias Ferrante, portiere classe 2006 in forza alla NovaRomentin, squadra di Serie D. L’operazione rappresenta un investimento in prospettiva per la squadra di Antonio Conte. A riferirlo sul proprio sito è Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky.

Il club partenopeo ha avviato i primi contatti per assicurarsi il talento, superando la concorrenza di Parma, Udinese, Lecce e Virtus Entella. Ferrante si è distinto come uno dei protagonisti della stagione, contribuendo con le sue parate al secondo posto della NovaRomentin e a una delle difese meno battute del Girone A.