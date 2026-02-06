Il Napoli ha pensato a un difensore del Bayern Monaco dopo il ko di Lorenzo: il retroscena

vedi letture

Fabrizio Romano ha spiegato gli ultimi movimenti di mercato del Napoli, che nelle ultime ore della sessione invernale si è mosso per un sostituto di Di Lorenzo: secondo l'esperto c’è stato anche un contatto per Norton Cuffy del Genoa, ma il ds Lopez l'avrebbe fatto partire solo a titolo definitivo con obbligo, formula non gradita al Napoli.

Diverso il discorso Holm, che piaceva, ma aveva già dato la parola alla Juventus e il Napoli ha scelto di non entrare in battaglia. Un nome segreto è stato Sacha Boey (25 anni) del Bayern Monaco, valutato in prestito con diritto di riscatto. Se il Napoli avesse preso un terzino, sarebbe stato uno tra Zappa e Boey. Poi però Di Lorenzo ha recuperato e l’operazione è saltata.