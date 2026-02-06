Lang-Napoli, Romano: "Alta tensione con Conte già a novembre! Vi dico tutto"

"Tra Lang e Antonio Conte il feeling non è mai scattato". Lo ha detto Fabrizio Romano, giornalista, esperto di mercato, sul suo canale Youtube. "Quando ricorderete quel periodo di crisi per il Napoli dopo la trasferta di Bologna a novembre, con la sosta per le nazionali, in quel momento c’è stata alta tensione tra Lang e Antonio Conte, e ve lo raccontavo anche qui. Ci sono stati episodi abbastanza tesi e da lì il rapporto si è rotto.

Bisogna mantenere sempre un atteggiamento consono verso l’allenatore, lo staff e la squadra, nel rispetto dei ruoli. Il Napoli in quella situazione ha capito che in inverno si sarebbe andati verso una separazione e così nasce l’addio di Lang. È un discorso che parte da novembre, parte da lontano e va oltre l’aspetto tecnico".