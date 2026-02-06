Romano a sorpresa: "C'era un nome segreto in difesa dopo l'infortunio di Di Lorenzo"

Nome a sorpresa per la difesa del Napoli. Ne ha parlato Fabrizio Romano sul suo canale Youtube: "Il Napoli ha sondato diversi profili. Su Juanlu Sanchez si è detto di tutto, ma non risulta mai un’operazione chiusa. Zappa del Cagliari è stato più vicino, ma quando l’infortunio di Di Lorenzo si è rivelato meno serio il Napoli si è tirato indietro.

C’è stato anche un contatto per Norton Cuffy del Genoa, ma solo a titolo definitivo con obbligo, formula non gradita al Napoli. Diverso il discorso Holm, che piaceva, ma aveva già dato la parola alla Juventus e il Napoli ha scelto di non entrare in battaglia. Un nome segreto è stato Sacha Boey (25 anni) del Bayern Monaco, valutato in prestito con diritto di riscatto. Se il Napoli avesse preso un terzino, sarebbe stato uno tra Zappa e Boey. Poi Di Lorenzo ha recuperato e l’operazione è saltata", le sue parole.