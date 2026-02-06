Alisson piaceva già dall'estate, Romano: "Arrivo si stava complicando..."

Alisson Santos era nel mirino del Napoli già dall'estate. Il retroscena arriva dalle parole del giornalista esperto di mercato Fabrizio Romano: "Il Napoli lo seguiva da tempo, già dall’estate. Inizialmente si parlava di un prestito con diritto di riscatto. Poi Alisson inizia a fare bene in Champions League con lo Sporting e diventa più complicato.

Il Napoli però aveva il vantaggio di essersi mosso prima, lavorando sull’operazione già da inizio gennaio. Questo ha permesso di chiudere il prestito con diritto di riscatto a poche ore dalla fine del mercato, nonostante l’inserimento di un club tedesco. Il Napoli ha aspettato qualche giorno non perché Alisson non convincesse, ma perché stava valutando anche Sulemana dell’Atalanta. Ma sarebbe arrivato solo se Lookman fosse rimasto a Bergamo. Lookman va all’Atletico Madrid e il Napoli chiude Alisson Santos, che non è un ripiego ma un giocatore con caratteristiche diverse".