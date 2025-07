Il Napoli pagherà per Milinkovic-Savic un prezzo più alto della clausola: svelato il motivo

Le operazioni che coinvolgono Ngonge e Milinkovic-Savic, pur formalmente distinte, sono strettamente connesse tra loro. La definizione dell’affare per il portiere serbo ha infatti agevolato anche la chiusura della trattativa per l’esterno offensivo belga, presente questa mattina a Torino per le visite mediche con i granata

La trattativa tra Napoli e Torino per Milinkovic-Savic ha vissuto una lunga fase di stallo, dovuta sia all’aspetto economico sia alla modalità di pagamento. Alla fine, riferisce questa mattina Tuttosport all'interno delle proprie colonne, la proposta accettata da Urbano Cairo è stata di circa 22 milioni di euro, superiore alla clausola rescissoria di 19,5 milioni e valida fino al prossimo 31 luglio. Il motivo sta nel fatto che l’importo sarà versato in più rate. Il Torino, infatti, non avrebbe accettato di rateizzare l’importo previsto dalla clausola, come previsto dal contratto.

Discorso diverso per Ngonge, il cui passaggio ai granata avverrà con la formula del prestito con diritto di riscatto. Inizialmente il Napoli aveva proposto un obbligo di riscatto, ma alla fine le parti hanno trovato un’intesa alternativa: se il Torino vorrà confermare il giocatore a giugno, dovrà versare 18 milioni. In caso contrario, come già successo con Elmas, l’attaccante tornerà alla base senza ulteriori costi per il club piemontese.