Il Napoli si è spinto al massimo per Comuzzo, ma Commisso teme la reazione della piazza

Pietro Comuzzo è il nome caldo del calciomercato in questi ultimi giorni, ma la Fiorentina non ha ancora accettato l'offerta azzurra per una ragione ben precisa, raccontata dal Corriere dello Sport: "La città, l’ambiente viola, non ha preso per niente bene l’ipotesi della cessione di Comuzzo, un gioiellino di casa, un altro dopo Kayode, e così Commisso ha frenato sempre più. E ha alzato il prezzo. L’ha blindato. Come a dire: andrà via esclusivamente per un’offerta davvero irrinunciabile.

Eppure, il Napoli s’è già spinto molto per Pietro detto il Soldato: 5 milioni per il prestito, più 25 per il riscatto, più 5 di bonus. Totale: più o meno 35 milioni. Ieri l’agente di Comuzzo è stato anche avvistato al Viola Park, evidentemente al lavoro per sbloccare la storia. A Milano, nel frattempo, Manna ha continuato a tessere la sua tela: le parti provano a ridurre la distanza giocando con i bonus, ora la strada che potrebbe portare alla definizione della trattativa".