Il Napoli sull'esterno rivelazione della Premier: nella lista di Manna c'è anche Schade

vedi letture

Il Napoli continua il proprio casting sugli esterni per cercare le migliori soluzioni. Non solo Lookman ed i tanti profili che circolano ogni giorno: il club partenopeo segue anche uno dei principali esterni della Premier League: si tratta di Kevin Schade, classe 2001 del Brentford, undici gol e due assist nelle 38 partite giocate ed a metà ottobre è stato anche convocato dalla nazionale tedesca.

A riferirlo è il sito specializzato Tuttomercatoweb.com che, in merito alla valutazione del cartellino, aggiunge che due anni fa si è trasferito in Premier League per 25 milioni, ma l'idea è di cederlo intorno ai 40. Le buone prestazioni con gli Hornets lo hanno fatto diventare uno degli esterni più ricercati nel campionato inglese. E c'è anche il Napoli che monitora tanti nomi per ogni ruolo da rinforzare.