Il Napoli torna su Ismajli, Moretto: "Sondaggio concreto con l'Empoli. I dettagli”

Il Napoli ha appena vinto il suo quarto scudetto e ora può completamente concentrarsi sul fronte del calciomercato, dove comunque gli azzurri avevano già iniziato a muoversi nelle scorse settimane, sapendo quanto sia importante pianificare per tempo la stagione successiva. Un rinforzo in difesa potrebbe essere Ardian Ismajli dall'Empoli, come riferisce l'esperto di mercato Matteo Moretto tramite il suo canale YouTube di Fabrizio Romano:

"Il Napoli lavora su più piste per dopo provare a decidere quale chiudere. Tra queste, voglio segnalare quella che porta a Ismajli, difensore centrale albanese di 28 anni dell’Empoli, per lui 28 presenze quest’anno in Serie A. Il Napoli ha fatto un sondaggio concreto, è un profilo non tra i primi della lista ma comunque gli azzurri si sono mossi anche per lui. Capiremo nei prossimi giorni se è un obiettivo per cui il Napoli vuole chiudere seriamente o se deciderà di tralasciare preferendo altri nomi. Quindi il Napoli si è mosso anche su Ismajli dopo aver chiuso l’operazione Marianucci sempre dall’Empoli”.