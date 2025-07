Milinkovic-Savic-Napoli e Ngonge in granata, da Torino: doppia operazione definita! Le cifre

Napoli e Torino sono vicini a chiudere una doppia operazione di mercato che prevede il trasferimento incrociato di due giocatori, segnando un’importante evoluzione nelle rispettive rose. Il club azzurro ha praticamente definito l’acquisto di Vanja Milinkovic-Savic, portiere serbo del Torino, che arriverà per affiancare e contendere il posto da titolare ad Alex Meret. L’operazione si aggira intorno ai 18 milioni di euro, e rappresenta un colpo significativo per la squadra azzurra, alla ricerca di maggiore solidità tra i pali. L’uscita del portiere serbo costringerà ora il Torino a cercare un sostituto e il nome in cima alla lista è quello di Wladimiro Falcone, attualmente al Lecce e protagonista di ottime stagioni in Serie A.

Sul fronte opposto, il Torino si prepara ad accogliere l’esterno offensivo belga Cyril Ngonge, che non è stato convocato dal Napoli per il ritiro estivo a Dimaro, segno evidente di una cessione imminente. Il giocatore si riunirà con Ivan Juric, ma ritroverà soprattutto Marco Baroni, allenatore che lo ha valorizzato ai tempi del Verona. Il trasferimento avverrà con la formula del prestito oneroso da un milione di euro, con diritto di riscatto fissato a 11 milioni. Questa operazione, oltre a rinforzare il reparto offensivo del Torino, permette al Napoli di alleggerire l’organico e concentrare le risorse su altri obiettivi di mercato. A riferirlo è l'edizione online de La Stampa.