Milinkovic-Savic-Napoli ai dettagli! Romano: "Contatti col Torino anche per Ngonge"

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale, ha parlato sul proprio canale Youtube delle trattative del Napoli: "Ngonge va al Torino in prestito con diritto di riscatto, fissato a 11 milioni di euro. Si stanno completando i dettagli di questa operazione. Napoli e Toro in contatto costante anche per chiudere Milinković-Savić come portiere. I due club si stanno parlando sugli ultimi dettagli di questa operazione che era già stata abbastanza vicina qualche settimana fa, poi si è fermata, il Napoli ha cercato anche altri portieri.

Ora è tornato su Milinković-Savić. Vedremo se il Napoli sceglierà di chiuderla già in queste ore, se ci vorrà un po' più di pazienza. Nel frattempo, nonostante gli allarmismi vari, Sam Beukema ma fa le visite mediche domani da giocatore del Napoli, oggi ufficiale Noa Lang e insomma si stanno incastrando i pezzi del Napoli 2.0 di Antonio Conte con lo scudetto sul petto".