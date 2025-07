Beukema è del Napoli! È a Roma: domani le visite e poi a Dimaro

Sam Beukema è arrivato a Roma in vista del suo imminente trasferimento dal Bologna al Napoli. Il difensore olandese sosterrà nella giornata di domani le visite mediche di rito a Villa Stuart, passaggio fondamentale prima della firma ufficiale sul contratto con il club di De Laurentiis. L’operazione è ormai in fase conclusiva e segna un altro colpo in entrata per i campioni d'Italia che si sta assicurando un giocatore affidabile e con buona esperienza internazionale.

Beukema era il primo obiettivo della squadra di Antonio Conte per rafforzare il reparto difensivo. Il classe 1998, che dovrà ritagliarsi un ruolo da protagonista nella prossima stagione, si trasferirà a titolo definitivo dal Bologna al Napoli per 30 milioni di euro più tre milioni di bonus. A riferirlo attraverso il proprio sito, è Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky.