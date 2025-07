Ufficiale Guidonia, doppio colpo dal Napoli! Spavone confermato, arriva anche Lorenzo Russo

Il Guidonia neopromosso in serie C attinge dal vivaio del Napoli per rinforzare il proprio centrocampo con una accoppiata di giovani talenti. Se per Alessandro Spavone (21) si tratta di una conferma, dopo le otto presenze maturate in serie D dallo scorso mese di febbraio, per Lorenzo Russo (20) la formula scelta è quella del prestito.

Protagonista dei play off che hanno permesso al Napoli di riagguantare la Primavera 1, il talentuoso centrocampista è pronto a trovare il suo esordio nel calcio professionistico. Di seguito il comunicato ufficiale del club laziale per il classe 2004 Spavone, che ha già militato in Serie C indossando la maglia della Pro Vercelli.