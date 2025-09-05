Il Napoli voleva Frattesi a inizio mercato, poi sono cambiate le priorità: il retroscena

vedi letture

Il Napoli era fortemente interessato a Davide Frattesi. Lo svela Matteo Moretto, in un video sul canale Youtube di Fabrizio Romano, raccontando anche un retroscena di mercato: "Il Newcastle effettivamente ha chiamato l'Inter per Frattesi, ha monitorato il suo profilo fino all'ultimo. Da inizio mercato l'aveva messo in cima alla lista. Non parliamo di trattativa avanzate, ma il Newcastle da sempre ha apprezzato Frattesi e nelle ultime settimane di mercato è arrivato a presentare una prima offerta verbale.

Circa 35-40 milioni di euro in prestito oneroso con diritto di riscatto che sarebbe potuto diventare obbligo a determinate condizioni. Ma queste condizioni non sono state ritenuti sufficienti dall'Inter, che voleva per far partire Frattesi in prestito con obbligo a condizioni facili o a titolo definitivo. Le parti ne hanno parlato, l'Inter ha ricevuto il sondaggio del Newcastle. Ma non si è mai arrivati ad una trattativa vera e propria. Una delle squadre che ad inizio mercato voleva veramente Frattesi era il Napoli, poi Anguissa è rimasto e le priorità sono cambiate. Nelle prossime settimane mi aspetto che l'Inter possa iniziare i dialoghi per il rinnovo di Frattesi".