Retroscena rinnovo Politano: ADL gliel'aveva promesso al matrimonio, ora ci siamo

Manca soltanto l’annuncio ufficiale, ma Matteo Politano è pronto a legarsi al Napoli fino al 2028. Come riportato da Tuttosport, l’esterno azzurro ha trovato già da qualche tempo l’accordo definitivo per il prolungamento del contratto, che lo porterà a percepire circa 3,5 milioni di euro a stagione.

Una promessa mantenuta dal presidente Aurelio De Laurentiis, che lo scorso giugno – durante il matrimonio del calciatore – aveva anticipato al numero 21 l’intenzione di offrirgli il rinnovo come regalo di nozze e, allo stesso tempo, come premio per il contributo fondamentale al tricolore conquistato due stagioni fa e a quello conquistato la scorsa stagione.