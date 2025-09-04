Anguissa, dal possibile addio al rinnovo: il Napoli lo blinda, cifre e dettagli

Anguissa, dal possibile addio al rinnovo: il Napoli lo blinda, cifre e dettagliTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 11:50Calciomercato Napoli
di Fabio Tarantino

Terminata la sessione estiva di calciomercato, per il Napoli è già tempo di aprire la stagione dei rinnovi. In questo senso, riporta Tuttosport, è stato trovato l'accordo nelle ultime ore per estendere il legame fino al 2029 con Amir Rrahmani. Il classe 1994 rinnoverà con relativo adeguamento dell’ingaggio a 3 milioni a stagione.

Lavori in corso anche per la blindatura di Frank Anguissa, che si è meritato un sostanzioso riconoscimento a livello salariale: così per il mediano camerunense si prospetta il rinnovo fino al 2028 con opzione per il 2029 da 3.5 milioni a stagione. Con l’arrivo dell’autunno è prevista la fumata bianca per il prolungamento.