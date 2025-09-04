Anguissa, dal possibile addio al rinnovo: il Napoli lo blinda, cifre e dettagli
TuttoNapoli.net
Terminata la sessione estiva di calciomercato, per il Napoli è già tempo di aprire la stagione dei rinnovi. In questo senso, riporta Tuttosport, è stato trovato l'accordo nelle ultime ore per estendere il legame fino al 2029 con Amir Rrahmani. Il classe 1994 rinnoverà con relativo adeguamento dell’ingaggio a 3 milioni a stagione.
Lavori in corso anche per la blindatura di Frank Anguissa, che si è meritato un sostanzioso riconoscimento a livello salariale: così per il mediano camerunense si prospetta il rinnovo fino al 2028 con opzione per il 2029 da 3.5 milioni a stagione. Con l’arrivo dell’autunno è prevista la fumata bianca per il prolungamento.
Pubblicità
Calciomercato Napoli
Copertina UfficialeCalendario di fuoco, 15 partite in 2 mesi tra Serie A e Champions: tutte le sfide di Fabio Tarantino
Le più lette
Prossima partita
13 set 2025 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Fiorentina
|Napoli
In primo piano
Arturo MinerviniDa 0 a 10: Conte annuncia due acquisti, il rilancio da 100 mln di ADL, i tormenti (inevitabili) di Lucca e la lucida pazzia di Politano
Antonio NotoRileggi liveConte in conferenza: "Dominio, tenacia, fame! Felice anche con lo 0-0! Bene Lang, pazienza con i nuovi..."
Fabio TarantinoRileggi liveConte in conferenza: "Col Cagliari con la cattiveria del 23 maggio! In Champions per imparare dai maestri... e superarli! Su Meret, Buongiorno e Gutierrez..."
Francesco CarboneConte a Sky: “Sarà campionato molto equilibrato! Fame e lavoro la ricetta per riconfermarsi. Su KDB…”
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com