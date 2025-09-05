Prima pagina

Il Mattino: "Napoli d’oro, per valore al 18esimo posto in Europa”

di Francesco Carbone

Nell'edizione odierna, Il Mattino apre in taglio alto con il Napoli e con il valore della rosa: “Napoli d’oro, per valore al 18esimo posto in Europa. Terzi in Italia, il ‘tesoretto’ cresce di 107 milioni”. Di seguito la prima pagina integrale. 