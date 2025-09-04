Milinkovic out con la Serbia, il CT svela: "Me l'ha chiesto lui, deve adattarsi al Napoli…"

Il commissario tecnico della Serbia, Dragan Stojkovic, ha spiegato in conferenza stampa i motivi dell’assenza di Vanja Milinkovic-Savic dalla lista definitiva per le qualificazioni mondiali contro Lettonia e Inghilterra. Il nuovo portiere del Napoli era stato infatti inserito nella prelista, ma non è stato poi confermato tra i convocati ufficiali.

“Non è successo nulla di particolare, non ci sono cambiamenti – ha dichiarato Stojkovic –. Non bisogna mettere lui e suo fratello sullo stesso piano, sono due situazioni completamente diverse. Ho parlato con Vanja due volte: mi ha chiesto di saltare questa convocazione perché ha appena cambiato ambiente e club, ha bisogno di tempo per adattarsi. Lo capisco perfettamente”.

Il CT ha aggiunto di aver avuto un dialogo molto positivo con il portiere azzurro: “La conversazione è stata fantastica, era felice di essere inserito nella lista preliminare. Spero inizi presto a difendere anche con il Napoli, ha tutte le qualità per affermarsi”