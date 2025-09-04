Sterling, incredibile quello che gli sta succedendo al Chelsea

vedi letture

Raheem Sterling è stato nel mirino e nei pensieri del Napoli a metà mercato. Nei giorni di difficoltà per Ndoye, poi andato al Nottingham, il club azzurro aveva riflettuto sulla possibilità di puntare sull'inglese del Chelsea. Alla fine altre sono state le scelte della dirigenza mentre Sterling è rimasto in Premier.

Un anno fa era andato all'Arsenal in prestito, stavolta non ci sono stati sviluppi sul suo futuro e così è rimasto al Chelsea, ma di fatto è fuori dai piani del tecnico, è fuori rosa. Il paradosso è che Sterling è anche il giocatore più pagato della rosa. Possibile che alla riapertura del mercato si troverà una soluzione valida per tutti, a meno che non accada qualcosa nelle prossime ore, d'altronde in altri paesi il mercato è ancora aperto e dunque potrebbero arrivare altre offerte. Di sicuro non dal Napoli che alla fine per le corsie esterne ha scelto Elmas come jolly.