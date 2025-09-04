Altro rinnovo dopo Politano: il Napoli blinda anche Rrahmani fino al 2029

Terminata la sessione estiva di calciomercato, per il Napoli è già tempo di aprire la stagione dei rinnovi. In questo senso, riporta Tuttosport, è stato trovato l'accordo nelle ultime ore per estendere il legame fino al 2029 con Amir Rrahmani.

Il classe 1994 rinnoverà con relativo adeguamento dell’ingaggio a 3 milioni a stagione. Per lui quest'estate c'erano stati diversi interessamenti da parte dei club di Premier League e una ricca offerta dall’Arabia. Proposte tutte respinte al mittente dal centrale, che voleva restare in maglia azzurra ed è stato accontentato.

Nel frattempo, ancora qualche ora e la sosta per le Nazionali entrerà davvero nel pieno, con le prime partite di qualificazioni ai prossimi Mondiali che vedranno scendere in campo principalmente le selezioni dell'area Europa e dell'Africa, ma con incontri in ogni angolo di globo. Per il Napoli, nel dettaglio, sono 14 i calciatori selezionati dalla rispettive Nazionali.