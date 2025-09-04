Retroscena Ambrosino: rifiutati tre club esteri, ora si lavora al rinnovo

Giuseppe Ambrosino continuerà a vestire la maglia del Napoli almeno fino a gennaio. Il club partenopeo, infatti, ha deciso di trattenere l’attaccante classe 2003, respingendo le avances di squadre importanti come Celtic, Werder Brema e Ajax. Un segnale chiaro di fiducia nei confronti del talento partenopea, che si candida a ricoprire il ruolo di terza punta alle spalle di Rasmus Hojlund e Lorenzo Lucca.

Come riportato da Tuttosport, nelle prossime settimane la società lavorerà anche sul fronte contrattuale, con l’obiettivo di adeguare e allungare l’accordo con l’attaccante campano. Una mossa che conferma la volontà del Napoli di valorizzare un giocatore cresciuto nel proprio vivaio, considerato un elemento utile sia per il presente sia in prospettiva futura.