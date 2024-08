Il Psg molla Osimhen e cambia obiettivo? E' in corsa per un attaccante argentino

vedi letture

Non solo Victor Osimhen, che resta un obiettivo concreto nonostante i passi in avanti siano pochi. Ma il Corriere dello Sport oggi in edicola spiega che il club francese guarda altrove, ad altri attaccanti, per il nuovo 9 da regalare a Luis Enrique: "Anche il Psg s'è tuffato nella corsa a Julian Alvarez all'inseguimento dell'Atletico Madrid, e ciò significa che oltre ai silenzi strategici c'è dell'altro".

Siete fuori casa o in vacanza? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora)