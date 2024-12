Il punto sul difensore: Kiwior e Bijol in cima alla lista, ma non mancano le alternative

vedi letture

Il Napoli è alla ricerca di un difensore centrale in vista del mercato di gennaio.

Il Napoli è alla ricerca di un difensore centrale in vista del mercato di gennaio. Antonio Conte ha fatto capire alla società che in quel ruolo lì le alternative non sono all'altezza dei titolari e, per questo, la dirigenza azzurra si è messa a vagliare diversi profili, facendo la lista dei pro e dei contro di ogni nome attenzionato. Con l'infortunio occorso ad Alessandro Buongiorno, che dovrebbe restar fermo per 4-6 settimane, la situazione è diventato ancora maggiormente prioritaria per la società partenopea.

In cima alla lista, riferisce TMW, c'è Jaka Bijol dell'Udinese. Il calciatore sloveno è uno dei pezzi pregiati della rosa friulana, ha una valutazione di circa 20 milioni di euro ed è nel mirino anche di Inter (ma per l'estate) e Juventus (che però lo vorrebbe in prestito). Il Napoli invece valuta la possibilità di avanzare una proposta per acquistarlo a titolo definitivo e a quel punto sbaraglierebbe la concorrenza.

Tra le prime scelte anche Jakub Kiwior. Il difensore è attualmente in forza all'Arsenal e potrebbe pensare di andar via, non avendo tantissimo spazio (anche se nelle ultime tre partite di Premier League due volte è partito titolare), ma le ultime dall'Inghilterra raccontato di un Mikel Arteta intenzionato a non cederlo. Per questa ragione il Napoli non perde d'occhio anche le alternative.

Ardian Ismajli può essere un'occasione perché è in scadenza di contratto con l'Empoli e, se dovesse decidere di rinnovare il contratto, potrebbe lasciare la Toscana a prezzo iper-scontato. Infine vanno tenuti in considerazioni anche i profili di Danilo, che potrebbe essere in uscita dalla Juventus, e di altri calciatori il cui non potrebbe non essere ancora emerso.