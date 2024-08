Il Roma, Scotto: "Conferma 'forzata' di Osimhen: ipotesi da non scartare con spalmatura"

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, ha commentato su X la situazione Osimhen dopo il ko di Verona: "La disfatta col Verona impone una riflessione in vista del Bologna per il problema del centravanti.

Il Napoli chiederà al Chelsea di velocizzare al massimo i tempi per aprire la trattativa per Osimhen (con l'arrivo di Lukaku), ma nel frattempo si prepara alla conferma 'forzata' del nigeriano, che ora diventa un'ipotesi da non scartare. All'attaccante dovrebbe essere proposto di rinnovare ancora, spalmando l'ingaggio di 10 milioni l'anno".