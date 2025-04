Ufficiale Ipswich retrocesso, niente obbligo di riscatto per Cajuste: tornerà a Napoli

vedi letture

L’Ipswich Town saluta la Premier League e torna in Championship. Dopo appena una stagione, i "Tractor Boys" torneranno a giocare nella seconda serie inglese. La retrocessione è diventata ufficiale dopo la pesante sconfitta per 3-0 contro il Newcastle, nella gara valida per la 34ª giornata di campionato.

Un duro colpo per la squadra allenata da Kieran McKenna e una notizia che ha dei risvolti importanti anche sul Napoli. Non scatterà, infatti, l’obbligo di riscatto per Jens Cajuste, che farà dunque rientro a Napoli. Ricordiamo che il centrocampista svedese, arrivato la scorsa estate in prestito per 1,5 milioni di euro, aveva un riscatto obbligatorio fissato a 12 milioni in caso di permanenza in Premier. Non avendola raggiunta, decade l'obbligo per il club inglese che a sua disposizione comunque, volendo, avrebbe comunque il 'semplice' diritto da poter far valere, nel caso in cui fosse davvero interessato all'acquisto.