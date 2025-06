Juanlu per le fasce di difesa, Sky svela i costi dell'affare: "L'alternativa è Pubill"

Il Napoli ha messo nel mirino Juanlu Sanchez, laterale del Siviglia, come rinforzo per le fasce di difesa. Giovanni Manna è in missione in Spagna per il classe 2003 e ha già avuto un incontro positivo col Siviglia. L'alternativa è Marc Pubill dell'Almeria. Questo è quanto riferito dall'esperto di mercato di Sky Sport Gianluca Di Marzio:

"Incontro positivo in Spagna con il Siviglia per Janlu Sanchez, esterno destro del 2003. C’è già l’accordo con il giocatore, si continua a trattare con il club per trovare l’intesa definitiva sulla cifra. Operazione da 15 milioni di euro. Per ora, il club spagnolo non abbassa le sue pretese (e chiede una cifra pari 20 milioni di euro). Nello stesso ruolo in lista anche Pubill dell’Almeria ma ad oggi il più avanti è il giocatore del Siviglia".