Juanlu si avvicina! Dalla Spagna: si attende l'offerta definitiva per chiudere

Il Napoli continua a lavorare sul mercato e stringe per l’arrivo di Juanlu Sanchez dal Siviglia. Secondo quanto riportato da El Desmarque, le sensazioni in Spagna sono positive: tra le parti filtra ottimismo per la chiusura della trattativa, anche se resta da superare l’ultimo scoglio economico.

Il club azzurro - che nei giorni scorsi è volato a Siviglia, con il direttore sportivo Giovanni Manna avvistato al Sanchez-Pizjuan - ha già presentato due offerte, l’ultima da 16 milioni di euro più bonus, ma il Siviglia ha deciso di rifiutarla. Ora si attende la terza proposta da parte della dirigenza partenopea, che potrebbe essere quella giusta per arrivare alla fumata bianca. Juanlu è un obiettivo concreto del Napoli, che vede in lui un rinforzo di prospettiva per Antonio Conte.

Per il Siviglia la cessione del classe 2003 ha un valore strategico: diversamente da altri elementi in uscita come Loic Baldé o Lukebakio, la sua partenza rappresenterebbe una plusvalenza piena, utile per sistemare i conti prima della chiusura del bilancio fissata al 30 giugno. Proprio questa necessità rende possibile un’intesa in tempi brevi, entro pochi giorni. La trattativa è calda e il Napoli è pronto a tornare all’assalto per chiudere uno dei colpi più interessanti dell’estate.