Juventus, nel mirino tre centrocampisti che piacciono al Napoli

Le alternative della Juventus a Koopmeiners? Secondo il Corriere di Torino sono tutti centrocampisti seguiti anche dal Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Le alternative della Juventus a Koopmeiners? Secondo il Corriere di Torino sono tutti centrocampisti seguiti anche dal Napoli come Lazar Samardzic dell’Udinese non è certo uscito dai radar e a lui si aggiungono Lewis Ferguson, rivelazione del Bologna, Leon Goretzka del Bayern Monaco (in scadenza nel 2026) e Heorhij Sudakov dello Shakhtar Donetsk. Tanto dipenderà anche da Adrien Rabiot, che solo a fine stagione prenderà una decisione sul futuro.