Il Napoli ha bisogno di sfoltire: rosa molto ampia, ecco i primi che possono partire

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Con i tanti rientri dai prestiti, l'organico del Napoli si allargherà ancora e andrà snellito: da Lucca e Lang a Linstrom, chi può partire

Il Napoli sarà l’ultima squadra del campionato di Serie A a ufficializzare il suo allenatore, quello che in teoria è il primo colpo di qualsiasi mercato. Nel giorno in cui apre la sessione estiva, è atteso l’annuncio di Massimiliano Allegril’accordo è impostato da tempo, il contratto triennale è pronto, ma per il comunicato serviva la chiusura definitiva del rapporto tra il tecnico livornese e il Milan. Sarà quello il punto di partenza della nuova estate azzurra: dopo l’addio di Antonio Conte, Aurelio De Laurentiis vuole aprire un altro ciclo, con una squadra da riportare subito ai vertici e un mercato che dovrà essere ambizioso.

Prima vendere, poi comprare.

Il primo tema è numerico. Il Napoli ha una rosa ampia, destinata ad allargarsi ulteriormente con i ritorni dai prestiti, e Giovanni Manna dovrà prima alleggerire per poi affondare il colpo. Lorenzo Lucca, Noa Lang, Rafa Marin, Michael Folorunsho, Jesper Lindstrom e Cyril Ngonge sono tutti dossier da consegnare ad Allegri, che deciderà chi può rientrare nel progetto e chi invece dovrà portare risorse fresche. Intanto, il club ha già investito: il riscatto di Rasmus Hojlund dal Manchester United è il segnale più chiaro della volontà di ripartire da un centravanti giovane, uno dei colpi più costosi nella storia del club partenopeo. Proprio nel ruolo, una questione molto calda da chiarire è legata a cosa farà Romelu Lukaku: Allegri è sempre stato un suo fan, ma al momento lo spazio per il belga sembra risicata. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.