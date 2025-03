L’Atalanta piomba su Paixao! Piace anche al Napoli, ma non è tra i primi nomi

Il Napoli vuole fare le cose in grande. Con il ritorno in Champions League, la società è pronta a stanziare un budget importante per il prossimo calciomercato. Uno dei nomi seguiti per l’estate è anche quello di Igor Paixao, esterno d’attacco del Feyenoord. Il giocatore brasiliano classe 2000 non è però tra i primissimi obiettivi di Manna ed è finito anche sul taccuino dell'Atalanta.

Ne parla il giornalista Matteo Moretto, giornalista ed esperto di mercato di Relevo: “Ci sono stati dei contatti per una richiesta di informazioni, senza alcuna trattativa in corso, per Paixão. L’Atalanta lo segue con interesse, quest’anno ha fatto benissimo in Champions League e in campionato. L’attaccante è anche nella lista del Napoli ma non è tra i primissimi nomi ed è nel mirino anche di alcuni club tedeschi. Il Feyenoord chiede 30 milioni di euro, è tutto aperto per il suo futuro”.