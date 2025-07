Lang-Beukema, firme imminenti: ecco quando sbarcheranno a Napoli

Il calciomercato del Napoli continua a muoversi a ritmi serrati e, dopo i colpi Kevin De Bruyne e Luca Marianucci, si prepara ad accogliere il terzo e il quarto rinforzo di questa sessione estiva. L'arrivo di due volti nuovi per la rosa di Antonio Conte è imminente. Si tratta di Noa Lang, esterno offensivo di proprietà del PSV Eindhoven, e Sam Beukema, difensore centrale roccioso del Bologna. Entrambi i profili, seguiti con la consueta precisione e diplomazia dal direttore sportivo Giovanni Manna, sono ormai in dirittura d'arrivo.

L'attesa per i tifosi azzurri è quasi finita: i due calciatori sono attesi a Napoli nelle prossime 48 ore per definire gli ultimi dettagli e iniziare la loro avventura sotto il Vesuvio. Con questi innesti il Napoli prosegue nella costruzione di una squadra competitiva e profonda, in vista di una stagione che si preannuncia ricca di impegni e obiettivi ambiziosi. A scriverlo è il Corriere della Sera.