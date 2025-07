Lang e Beukema in arrivo in Italia: spunta la data delle visite mediche

Come scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola, a proposito del mercato degli azzurri, il Napoli sta definendo la cessione agli azzurri di Sam Beukema, difensore olandese di 26 anni finito al centro del classico balletto dei bonus, partendo da una base fissa di 32 milioni da versare nelle casse di Saputo. Affare alle battute finali, sono tutti tranquilli e sereni, nonostante il restyling della prima struttura (prestito gratuito con obbligo di riscatto). L’obiettivo fattibile è portarlo in ritiro a Dimaro da giovedì 17 luglio esattamente come accadrà con Noa Lang: per l’esterno olandese, 26 anni, è tutto sistemato con il Psv (25 milioni più bonus, più 10% sulla futura rivendita). A ridosso del raduno di lunedì, Noa l’attaccante rapper sosterrà le visite mediche con Beukema: il piano è questo.

Lang poteva arrivare già a gennaio, era stato individuato dalla società come erede di Kvaratskhelia ma il Psv lo aveva blindato. Prima, infatti, c'era l'Eredivisie da vincere ma anche la Champions ancora da disputare. Due successi di fila in campionato per Lang con il Psv e con la 10 sulle spalle. Molto bene anche contro la Juve in Europa. Anni 26, 14 gol nell'ultima stagione, l'olandese è ora pronto a vivere la sua nuova avventura. Lang non vede l'ora di trasferirsi al Napoli per cominciare a lavorare con Conte. Il Napoli ha sempre messo Sam Beukema in cima alle proprie idee per la difesa. Anni 26, da due anni in Italia, l'olandese è cresciuto tanto ed è diventato in poco tempo leader del Bologna.