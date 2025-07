Ultim'ora Lang-Napoli, Romano annuncia: "Presto nuovi contatti col PSV per chiudere"

Il Napoli è molto attivo sul calciomercato per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Un obiettivo primario è acquistare un esterno d'attacco per riempire il buco lasciato da Kvaratskhelia, e il principale candidato ad oggi sembra essere Noa Lang del PSV Eindhoven. L'attaccante olandese ha espresso piena volontà alla destinazione azzurra, ma va trovato l'accordo con il club di Eredivisie.

Infatti, non c'è ancora l'intesa tra Napoli e PSV: il direttore sportivo Giovanni Manna ha messo sul piatto 30 milioni di euro bonus compresi per Noa Lang, ma serviranno nuovi colloqui. A riferire le ultime è il giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano, che sul suo profilo X scrive: "Il Napoli è pronto a riprendere i contatti con il PSV Eindhoven per chiudere l'affare Noa Lang, con i club che restano in trattativa avanzata. Si sta discutendo un pacchetto da 30 milioni di euro, con Noa Lang che è solo in attesa del trasferimento al Napoli".