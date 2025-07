Bernardeschi-Bologna, Gazzetta: "Serve l'addio di Ndoye per chiudere!"

Il Napoli ha messo nel mirino Dan Ndoye per rinforzare gli esterni d'attacco: il calciatore ha già aperto al trasferimento, mentre è ancora lontano l'accordo con il Bologna che ha richieste molto elevate. Tuttavia, i rossoblu si stanno già tutelando assicurandosi il sostituto dello svizzero: è infatti molto vicino l'arrivo di Federico Bernardeschi.

Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, è in fase avanzata la trattativa con l'attaccante italiano che si è svincolato oggi dal Toronto. Il Bologna lo prenderebbe quindi a parametro zero, ha messo sul piatto uno stipendio da 2 milioni di euro annui e filtra ottimismo perché l'affare vada in porto. Prima di chiudere però, riferisce la Gazzetta, servirebbe l’addio di Dan Ndoye che resta l'obiettivo principale del Napoli.