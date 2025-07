Ultim'ora Romano svela: "Sondaggio del Napoli per Fofana del Lione. Lui vuole la Champions"

Il Napoli continua il casting per gli esterni offensivi che dovranno rinforzare la rosa di Antonio Conte, oltre i nomi di Noa Lang e Dan Ndoye ne spunta uno a sorpresa. Si tratta di un altro calciatore di nazionalità belga, il giovane Malick Fofana, in forza all'Olympique Lione retrocesso e che quindi dovrà fare cassa.

A svelarlo è il giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano, che su X scrive: "Il Nottingham Forest ha raggiunto un accordo con l’Olympique Lione per Malick Fofana… Ma non c’è ancora intesa con il giocatore. Fofana aspetta i club che giocano la Champions League, con il Chelsea ancora interessato. Si apprende che anche Bayern Monaco e Napoli hanno fatto i primi sondaggi".