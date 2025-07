Frattesi-Napoli, Moretto: "C'è ancora interesse, ma ad oggi è stand-by. Vi spiego"

Davide Frattesi è stato accostato fortemente al Napoli nelle scorse settimane come rinforzo per il centrocampo, poi però è sorta la possibilità della permanenza di Zambo Anguissa e quindi quest'opzione è passata in secondo piano. A questo proposito, il giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano, sul suo canale YouTube tramite Matteo Moretto, riferisce le ultime:

“Non mi risultano trattative in corso in questo momento tra l’Inter e l’Atletico Madrid per Davide Frattesi. C’è stato un sondaggio da parte dell’Atletico ma risale a circa un mese e mezzo fa. Sicuramente l’Atletico considerava Frattesi un profilo interessante, uno adatto a Diego Simeone, ma non mi risultano contatti recenti o trattative. L’unica squadra che io credo possa essere ancora interessata, dopo mesi e mesi di inseguimento, è il Napoli. Se il Napoli volesse, potrebbe affondare, ma ad oggi non ci sono segnali in questo senso: è una situazione ferma”.