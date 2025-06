Lang obiettivo concreto per la fascia: spunta indizio sull'addio al Psv

Non solo Ndoye che costa tanto e per cui non c'è ancora accordo con il Bologna: Noa Lang resta in stand-by, ma non è mai sparito dai radar. Anzi. Piace molto l'esterno olandese che ha appena vinto un altro campionato col Psv. Il Napoli lo aveva cercato a gennaio, quando c’era bisogno di un colpo creativo sulle corsie laterali dopo la partenza di Kvara.

A gennaio lui sarebbe venuto di corsa e non ha nascosto il suo dispiacere, anche pubblicamente, per come andò la trattativa. Il no del PSV era stato secco, ma oggi le cose sono cambiate: il club olandese ha già individuato il sostituto, Arnaut Danjuma del Villarreal. Costo di Lang? 25 milioni. Ma sono trattabili. Lo scrive il Corriere dello Sport.