Pereyra-Napoli, Schira: "Superata concorrenza di Liga e Serie A". I dettagli del contratto

Nell'ultimo giorno del mercato di gennaio il Napoli si assicura Milton Pereyra, attaccante argentino di prospettiva pronto a rafforzare la Primavera. Il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira racconta alcuni retroscena dell'operazione attraverso il proprio account X.

"Dietro le quinte - Milton Pereyra (nato nel 2008) ha firmato un contratto con Napoli fino al 2028 con opzione. Il Napoli ha superato due club della Liga e un altro club di Serie A nella corsa per l'attaccante del Boca Juniors".