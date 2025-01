Liverpool, Slot dice tutto e svela perché Chiesa non gioca più

Arne Slot, allenatore del Liverpool, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l'Accrington Stanley in FA Cup, parlando così di Federico Chiesa, accostato al Napoli in caso di addio di Kvaratskhelia: "Ogni partita è un'opportunità per ogni giocatore di ottenere un po' di minuti. Il motivo per cui sta giocando poco non è solo la forma fisica, ma anche perché deve competere con gente come Gakpo, Luis Diaz, Diogo Jota, Nunez e Salah. Tutti qui conoscono i numeri di Salah. Non c'è spesso una ragione per farlo uscire prima durante una partita o per non farlo partire titolare. Anche perché è così in forma. Ho detto molte volte che era il più in forma e fa di tutto per mantenerla, vuole giocare sempre".

Slot poi approfondisce il tema relativo a Chiesa e al suo minutaggio: "Non si tratta solo di lui quando parliamo del fatto che ha un tempo di gioco limitato, ma anche di altri. Per quanto riguarda Federico però sicuramente ha a che fare con il modo in cui è arrivato, gli altri si stavano già allenando molto e abbiamo dovuto migliorare la sua forma fisica. Ci sono una serie di motivi per cui non ha ancora giocato molto, ma aspettiamo e vediamo nelle prossime settimane e nei prossimi mesi se sarà in grado di aiutarci. La seconda metà di stagione è ancora più importante della prima".