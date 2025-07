Lookman dice no al Napoli, da Bergamo: "Nell'affare c'era anche Raspadori"

Idee chiare per Lookman. No al Napoli e ad altri club che non siano l'Inter. Il nigeriano vuole andare da Chivu. Il Corriere di Bergamo scrive dell'interesse del Napoli per l'attaccante dell'Atalanta e della proposta di inserire nella trattativa Giacomo Raspadori come contropartita tecnica, un'idea vana dato che alla fine Lookman la sua scelta l'ha già fatta e da tempo: "Il nigeriano non sembra disposto ad ascoltare Atletico, Barcellona e Napoli, che avrebbe offerto l’interessante contropartita tecnica di Raspadori.

L’Atalanta, però, non è disposta a fare sconti. Adesso, quindi, la palla passa all’Inter, che in viale della Liberazione sta lavorando per ritoccare la prima offerta da 40 milioni per Lookman".