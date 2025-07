Lookman-Napoli difficile, Cds: "Il giocatore ha ormai fatto la sua scelta"

vedi letture

Il Napoli salta giù dal ring per Ademola Lookman. Almeno per il momento e fino a nuovo ordine: il giocatore ha l'accordo con l'Inter da un po’ e ha fatto la sua scelta, e così in attesa che i nerazzurri e l'Atalanta riallaccino i nodi della trattativa a caccia di un accordo definitivo, il ds Manna si metterà a curare altre storie. Poi, eventualmente, si vedrà: se per caso dovessero crearsi le condizioni, e dunque se la Dea e il primo candidato acquirente non riusciranno a trovare l'intesa, il fronte si potrà riaprire. Gong e via. Lo scrive il Corriere dello Sport.

Lookman ha 27 anni. In tre stagioni italiane ha segnato 52 gol in 117 partite. A Bergamo è diventato ciò che non era mai stato prima nella sua carriera: un giocatore decisivo, determinante. In finale di Europa League, un anno fa, ha steso il Bayer di Xabi Alonso con una tripletta. Per caratteristiche tecniche e fisiche, sarebbe la scheggia impazzita da sistemare accanto a Lukaku per un ipotetico attacco a due del Napoli. Le sponde di Big Rom, gli inserimenti di Lookman. Mix perfetto, devastante, per due giocatori che insieme si troverebbero a meraviglia. Un duo perfetto. Complementare. Le incognite, ovviamente, sono tante. E il giocatore vuole solo l'Inter.