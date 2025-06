Ultim'ora Rafa Marin verso il Villarreal, Moretto: "Chiesto prestito con diritto, le cifre"

Rafa Marin ha collezionato poco più di 300 minuti alla prima stagione con la maglia del Napoli e, nonostante le ottime aspettative al suo arrivo, sembra fuori dal progetto tecnico di Antonio Conte e quindi destinato all'addio. Per lui è sempre più viva l'opzione di un ritorno in patria, in Spagna, direzione Villarreal.

Il club del "Sottomarino giallo" ha messo nel mirino il difensore azzurro classe 2002 e vuole assicurarselo per il prossimo campionato. La società spagnola ha formulato un'offerta ufficiale al Napoli, come riportato dal giornalista ed esperto di mercato Matteo Moretto, che sul suo profilo X scrive: "L'offerta finale del Villarreal al Napoli per Rafa Marin è la seguente: prestito da 1 milione di euro con opzione di riscatto fissata a 15 milioni di euro, più il 10% sulla futura rivendita".